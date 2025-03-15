صحيفة إسرائيلية: حماس تُحكم سيطرتها المدنية على غزة

قالت مصادر أمنية إسرائيلية، إن حركة حماس، استطاعت تعزيز نفوذها وقبضتها في قطاع غزة في ظل استمرار اتفاق وقف إطلاق النار، وأن كل ما قامت به جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة لم يسمح بتدميرها.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إنه بعد مرور أسبوعين على نهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وإعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بوقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن كافة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة، وصلت المفاوضات من أجل استكمال الاتفاق إلى طريق مسدود.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع -رغم إعلان نتنياهو وقف دخول المساعدات إلى غزة بهدف الضغط على حماس- لم يتغير على الأرض.

وأضافت أن إسرائيل استنفدت وسائل الضغط المتاحة لإجبار حماس على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، ونقلت عن مصادر أمنية قولها إن حماس "تستغل فترة وقف إطلاق النار للاستعداد للقتال".

ومضت الصحيفة إلى القول: "كل يوم تستعد فيه حماس لاستئناف القتال يعادل شهرا من استعداداتنا"، وأشارت إلى أن قبضة حماس على المناطق المدنية تتعزز يوما بعد يوم.

نقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر سياسية أنه في حال عدم نجاح مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف التي تقضي بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار مقابل إطلاق عدد من الأسرى الإسرائيليين الأحياء وجثث الموتى، ستلجأ إسرائيل إلى طرح خطة تتضمن تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة الأعداد المطلوبة والجداول الزمنية عبر الوسطاء.

وقالت الصحيفة إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبعد تهديداته لحماس التي لم ينفذ أي منها، رد على سؤال أمس إن كان لديه أمل في إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وقال: "أتمنى أن يتم حل كل شيء. نحن منخرطون بشكل كبير في المفاوضات، وسنرى ما سيحدث. نأمل أن يتم حل الأمر، إنها وضعية معقدة للغاية. هناك كراهية هائلة هنا بمستويات لم يرها أحد من قبل".

المصدر / فلسطين أون لاين