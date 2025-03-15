مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال في عدة محاور بالضفة الغربية

اندلعت مساء اليوم الأربعاء، مواجهات في عدة محاور في الضفة الغربية المحتلة بين شبان فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال التي تواصل عدوانها على الضفة.

وأفاد مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استولت على عدد من المركبات خلال اقتحام بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

وذكرت بأن قوات الاحتلال أحرقت منزلًا لعائلة النورسي بمخيم جنين، وأغلقت جرافات الاحتلال الطرق وجرفتها بمنطقة شارع المستشفى الحكومي في جنين.

وفي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الشويكة شرق الظاهرية جنوب المدينة، وسط انتشار كثيف لقواتِ الاحتلال.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال وسط مخيم الفوار جنوب الخليل.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت اقتحاماتٍ في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وسط اعتداءاتٍ وإجراءات أمنية مشددة، مساء اليوم السبت.كما اقتحمتْ قوات الاحتلال بلدتي بيت أمر وصوريف شمال مدينة الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت شمال رام الله شمالي الضفة الغربية، وسط إجراءاتٍ أمنية مشددة.

وكان مزاراعٌ فلسطيني قد أصيب باعتداء مستوطنين في خربة الطوبا بمسافر يطا جنوب الخليل.

وفي نابلس، لاحق مستوطنون المزارعين في سهل المرج بقريوت جنوب نابلس ويمنعونهم من حراثة أراضيهم.

وانطلقت دعواتٌ فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال في كافة الميادين، ردًا على اعتداءاته ومستوطنيه المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين