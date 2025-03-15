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الصحة بغزة تعلن عن 19 شهيداً خلال 48 ساعة

15 مارس 2025 . الساعة 15:45 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، وصول 19 شهيداً و26  إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن بين الشهداء 12 شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، و7شهداء جدد، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلي إلى 48543 شهيدا و111981 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة، عبر الرابط الجديد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وقف إطلاق النار في غزة #خروقات إسرائيلية #حصيلة الإبادة

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