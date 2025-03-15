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إصابة راعي أغنام في مسافر يطا باعتداء للمستوطنين

15 مارس 2025 . الساعة 14:40 بتوقيت القدس
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أصيب راعي أغنام، اليوم السبت، برضوض وجروح جراء اعتداء المستوطنين عليه في بلدة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط الاعلامي أسامة مخامرة، إن مستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على الراعي عوض إبراهيم عوض، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح وكسور، وتم نقله إلى المستشفى.

وأضاف أن المستوطنين هاجموا رعاة الأغنام قرب خربة الطوبه بمسافر يطا، واعتدوا عليهم بالضرب وأجبروهم على مغادرة المراعي بالقوة.

يشار إلى ن اعتداءات يومية ينفذها المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم بشكل ممنهج، بهدف دفع المواطنين على التهجير قسرا من أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #مسافر يطا #عنف المستوطنين

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