"بينهم صحفيون".. ارتقاء 9 شهداء بقصف طائرات الاحتلال مركبةً لمؤسسة الخير في بيت لاهيا

ارتقى 9 شهداء، ظهر اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال مركبةً لمؤسسة الخير في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن طائرات الاحتلال استهدفت مركبةً لمؤسسة الخير ما أدى لارتقاء 9 شهداء بينهم صحفيون وعاملون، في منطقة العطار شمال قطاع غزة.

وعُرف من بينهم الشهداء التسعة، الصحفيون بلال أبو مطر ومحمود السراج وبلال عكيلة ومحمود إسليم.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، يوم الخميس الماضي، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,524 شهيدًا و111,955 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقبل أيام، أفاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، بأن جيش الاحتلال قتل 116 فلسطينيًّا في غزة وأصاب 820 آخرين في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.

يتبع..



المصدر / فلسطين أون لاين