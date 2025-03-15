"الدول السبع" تدعو لاستئناف دخول المساعدات لغزة ووقف دائم لإطلاق النار

جددت مجموعة الدول السبع الكبرى دعمها لاستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "دون عوائق"، وطالبت بوقف "دائم" لإطلاق النار في القطاع.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عقب اجتماع لوزراء خارجية المجموعة، التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي.

وأكد البيان على ضرورة إيجاد حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، ويعزز "السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وكما أعربت المجموعة عن قلقها العميق بشأن التصعيد المستمر في الضفة الغربية ودعت إلى التخفيف من التوترات هناك.

إغلاق جميع المعابر

في وقت لاحق، أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن الإمدادات الغذائية لم تتمكن من دخول غزة منذ 2 مارس الجاري بسبب إغلاق (إسرائيل) جميع المعابر الحدودية أمام المساعدات الإنسانية.

ومع بداية الشهر، جددت سلطات الاحتلال إغلاق المعابر التي تربط غزة بالمناطق الأخرى، مما منع دخول المساعدات الإنسانية وسط صمت دولي وتجاهل من الإدارة الأمريكية.

كذلك تتنصل من الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق وإنهاء الحرب بحسب ما هو متفق عليه، وتستمر في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما قطعت الكهرباء المحدودة عن محطة تحلية المياه وسط القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين