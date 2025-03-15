فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"بينهم الصَّحفي محمود اسليم".. ارتقاء 5 شهداء بقصف طائرات الاحتلال في بيت لاهيا

"الدول السبع" تدعو لاستئناف دخول المساعدات لغزة ووقف دائم لإطلاق النار

مفوض الأونروا: افتتحنا 130 مقرًا تعليميًا مؤقتًا في قطاع غزة

الإجراءات الإسرائيلية تجاه منظمات الإغاثة تُقيِّد أنشطتها الإنسانية

"انفجارات وعملياتُ هدم متواصلة".. عدوان الاحتلال على طولكرم ومخيميها يدخل يومه الـ 48

بلدية رفح تعلن تُوقفها القسري عن تزويد آبار المياه بالوقود

عائلة الناشط محمود خليل توثق لحظة اعتقاله في نيويورك قبل أيام

عبر وسم "غزة تجوع".. مغرِّدون يستصرخون العالم نصرةً لغزَّة

آدم بولر يستقيل من منصبه مبعوثاً أميركياً لشؤون الأسرى

14 يومًا على إغلاق معبر كرم أبو سالم وتفاقم الكارثة الإنسانية

"الدول السبع" تدعو لاستئناف دخول المساعدات لغزة ووقف دائم لإطلاق النار

15 مارس 2025 . الساعة 13:18 بتوقيت القدس
...
مع بداية الشهر، جددت سلطات الاحتلال إغلاق المعابر التي تربط غزة بالمناطق الأخرى

جددت مجموعة الدول السبع الكبرى دعمها لاستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "دون عوائق"، وطالبت بوقف "دائم" لإطلاق النار في القطاع.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عقب اجتماع لوزراء خارجية المجموعة، التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي.

وأكد البيان على ضرورة إيجاد حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، ويعزز "السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وكما أعربت المجموعة عن قلقها العميق بشأن التصعيد المستمر في الضفة الغربية ودعت إلى التخفيف من التوترات هناك.

إغلاق جميع المعابر

في وقت لاحق، أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن الإمدادات الغذائية لم تتمكن من دخول غزة منذ 2 مارس الجاري بسبب إغلاق (إسرائيل) جميع المعابر الحدودية أمام المساعدات الإنسانية.

ومع بداية الشهر، جددت سلطات الاحتلال إغلاق المعابر التي تربط غزة بالمناطق الأخرى، مما منع دخول المساعدات الإنسانية وسط صمت دولي وتجاهل من الإدارة الأمريكية.

كذلك تتنصل من الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق وإنهاء الحرب بحسب ما هو متفق عليه، وتستمر في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما قطعت الكهرباء المحدودة عن محطة تحلية المياه وسط القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#غزة #معابر #الدول السبع #دخول مساعدات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة