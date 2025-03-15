المكتب الحكومي ينشرُ الإيجاز الأسبوعي لعمل طواقم الطوارئ في قطاع غزَّة

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم السبت، الإيجاز الأسبوعي لعمل طواقم الطوارئ الحكومية والخدمات المقدمة بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في قطاع غزة.

وقال المكتب الحكومي في تصريح صحفي، إنه تم ترشيح 96.362 أسرةً لخدمات متنوعة من طرود غذائية وغير غذائية وخيم وشوادر عبر وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الشريكة.

وأشار إلى أنه تم توريد 697 خيمةً في محافظة الشمال لإنشاء المخيمات، واستمرار العمل في 18 مركزًا لخدمات الجمهور، وتم افتتاح 4 مراكز جديدة في محافظة الشمال.

وأضاف، أنه " تم اعتماد 63.496 حالةً جديدة في كافة المحافظات على الرابط المعتمد لدى التنمية الاجتماعية، وتحديث بيانات 3789 حالة جديدة في محافظتي غزة والشمال.

وأوضح، أنه تم تنفيذ إفطار جماعي لـ 400 أسرة من أسر الأيتام، وتسجيل 287 حالة يتيم في جميع مراكز خدمات الجمهور وإدخال 193 حالة على المنظومة المحوسبة.

وذكر المكتب الحكومي أنه تم افتتاح مركز جديد لخدمة منطقة حافة الوادي، التي تخدم مناطق: المغراقة، وادي غزة، الزهراء، مدينة الأسرى، لتسهيل وصول الخدمة للمواطنين.

ولفت إلى أنه تم إنشاء 5 مخيمات إيواء مؤقت في محافظتي غزة والشمال بتنفيذ وزارة الأشغال العامة والإسكان وشراكة المؤسسات الداعمة.

ونوّه إلى أنه تم التوجيه بتشكيل مجالس استشارية للمجالس المحلية في بلديات قطاع غزة، لتعزيز الشراكة المجتمعية.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني القائمة الاسترشادية للمواد التموينية الأساسية للمستهلك، داعيةً المواطنين للإبلاغ عن أي تلاعب بالأسعار أو احتكار للسلع.

وتمكنت وزارة الصحة بالشراكة مع جمعية الإغاثة الكويتية من إتمام حملة أهلية وشعبية جمعت 10 مليون$ لصالح إعادة إعمار مستشفى النصر للأطفال بمدينة غزة،

كما نفّذت طواقم حماية المستهلك ومباحث التموين 127 جولة ميدانية تفتيشية على الأسواق، شملت أكثر من 1560 منشأة تجارية، وحررت 46 محضر ضبط، وتحفظت على أكثر من 23 طنًّا من المواد الغذائية، وأوقفت 17 تاجرًا وبائعًا تلاعبوا بالأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشار المكتب الحكومي إلى أنه تم تزويد نحو 100 غاطس بالوقود اللازم للتشغيل، وتمديد خطوط مياه بطول 3500 متر، وصيانة 14 خط مياه، وإنشاء 2 بئر جديد، وإعادة تأهيل وصيانة 5 محطات تحلية مياه، بالإضافة إلى إضاءة شوارع مهمة في نفوذ البلديات الرئيسة، بالشراكة مع شركة الكهرباء والقطاع الخاص .

وذكر أنه تم رفع وإزالة 21,090 ألف طنًا من الركام، وفتح ما مجموعه 19 كم طولي طرق وشوارع رئيسية وفرعية، وجمع وترحيل 18,954 طن نفايات.

المصدر / فلسطين أون لاين