بلدية رفح تعلن تُوقفها القسري عن تزويد آبار المياه بالوقود

أعلن رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي، اليوم السبت، توقف البلدية القسري عن صرف الوقود اللازم لتشغيل الآبار الخاصة والزراعية، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد وإغلاق المعابر، مما حال دون إدخال الوقود إلى قطاع غزة.

وأكد الصوفي في تصريحات صحفية، أن البلدية كانت توفر الوقود لتشغيل 80 بئر مياه خاص وزراعي بخلاف الآبار الرئيسية، لضمان وصول المياه إلى الأحياء التي عاد إليها المواطنون، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة.

وأشار إلى أن انقطاع الوقود يجبر البلدية على تقليص الخدمات المقدمة وتجميد خدمات أساسية وحيوية، ما يهدد حياة الآلاف، ويفاقم الأزمة الصحية والبيئية.

وقال، "نحن أمام كارثة إنسانية تلوح في الأفق، فالحرمان من المياه يعرض السكان لأمراض خطيرة، في وقت يواجهون فيه أوضاعًا معيشية قاسية نتيجة العدوان والحصار المستمر."

وأوضح الصوفي أن أزمة المياه في رفح باتت تتصاعد بشكل خطير، مع غياب أي حلول في ظل تعنت الاحتلال واستمراره في منع دخول الإمدادات الأساسية، محذّرًا من كارثة صحية وإنسانية لا يمكن احتواؤها.

ودعا كافة الجهات الدولية والإنسانية إلى التدخل العاجل، والضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال الوقود والمواد الإغاثية بشكل فوري، لتجنب مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية.

وشدد الصوفي على أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجريمة سيؤدي إلى عواقب وخيمة على حياة سكان قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين