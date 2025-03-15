عائلة الناشط محمود خليل توثق لحظة اعتقاله في نيويورك قبل أيام

وثّقت عائلة الناشط الفلسطيني محمود خليل، وهو طالب دراسات عليا في جامعة كولومبيا، لحظة اعتقاله قبل أيام على يد عملاء وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته العائلة لحظة احتجاز خليل أمام شقته في نيويورك، بينما كان برفقة زوجته الحامل. ويُسمع في الفيديو صوت زوجته، وهي تطلب توضيحات من الضباط الذين اقتادوه إلى جهة غير معلومة، في ظل غياب أي تهم رسمية ضده.

نور عبد الله، زوجة خليل، تحدثت عن مخاوفه السابقة بشأن احتمال اعتقاله، إذ تساءل قبل يومين من احتجازه عما ينبغي فعله إذا طرق موظفو الهجرة باب منزلهما. لكنها طمأنته حينها بأنه بصفته يحمل إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة، فلا يوجد ما يدعو للقلق. ومع ذلك، أكدت نور، وهي مواطنة أمريكية حامل في شهرها الثامن، أنها لم تكن تتوقع حدوث ذلك، قائلة: "كنت ساذجة".

الحرب على غزة

جاء اعتقال خليل بعد أن قاد احتجاجات داخل جامعة كولومبيا ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا بين النشطاء والسياسيين في الولايات المتحدة. وسرعان ما تصاعدت الضغوط لإطلاق سراحه، حيث وجّه 14 نائبًا أمريكيًا رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي، مطالبين بإطلاق سراحه فورًا.

وفي سياق متصل، صرّح السيناتور ماركو روبيو عبر منصة "إكس" بأنه سيتم إلغاء تأشيرات أو بطاقات الإقامة الدائمة لمن يُشتبه في دعمهم لحركة حماس، تمهيدًا لترحيلهم.

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد وصف اعتقال خليل بأنه "مجرد بداية لسلسلة من الاعتقالات القادمة"، زاعمًا أن وجوده في الولايات المتحدة "لا يخدم المصالح الوطنية والخارجية".

ورغم الاتهامات التي وُجهت إلى خليل بشأن دعمه لحركة حماس، فإن السلطات الأمريكية لم تقدم أدلة واضحة على ذلك، كما أنها لم توجه له أي تهم جنائية.

المصدر / وكالات