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آدم بولر يستقيل من منصبه مبعوثاً أميركياً لشؤون الأسرى

15 مارس 2025 . الساعة 10:48 بتوقيت القدس
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آدم بولر

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لشؤون الأسرى آدم بولر قدم استقالته الجمعة من منصبه.

ونقلت عن مساعدين في البيت الأبيض والكونغرس قولهم إن بولر تخلى عن تعيينه في منصبه التابع لوزارة الخارجية الأميركية حتى لا يضطر إلى مغادرة شركات يتولى إدارتها، وأنه سيصبح موظفاً حكومياً خاصاً.

وتأتي الاستقالة بعدما أثار بولر بتصريحات إيجابية عن حركة حماس حالة من الغضب في (إسرائيل) التي تحاول دائماً شيطنة حركة المقاومة الفلسطينية، ما أجبره على التراجع عنها تحت ضغط (تل أبيب).

المصدر / فلسطين أون لاين 
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