"انفجارات وعملياتُ هدم متواصلة".. عدوان الاحتلال على طولكرم ومخيميها يدخل يومه الـ 48

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على مدينة ومخيم طولكرم، لليوم الـ48 على التوالي، ومخيم نور شمس لليوم الـ35 على التوالي.

وقالت مصادر محلية، إنّ دوي انفجار سُمع في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، في مخيم نور شمس تسببت بها قوات الاحتلال، جرّاء استهداف منازل المواطنين.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه سيارة إسعاف أثناء إخلائها حالة مرضية من مخيم نور شمس، ومنعتها من الوصول إليها.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المحجر في مخيم نور شمس، حيث سمعت أصوات إطلاق نار كثيف وقنابل صوتية.

وفي مخيم طولكرم، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انتشرت بدورياتها الراجلة في حارتي أبو الفول وقاقون في مخيم طولكرم، حيث داهمت المنازل وخلعت الأبواب وعاثت فيها خرابا، إضافة إلى إطلاق قنابل صوتية لترويع السكان، كما استولت على مزيد من المنازل وحولتها إلى ثكنات عسكرية.

وفي حارة المقاطعة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن نزار الطويل ونجله أحمد، بعد الاعتداء عليهما بالضرب، حيث احتجزتهما لأكثر من 12 ساعة قبل الإفراج عنهما في ساعات الفجر الأولى، بينما تعرض عدد آخر من المواطنين للتنكيل أثناء عمليات المداهمة لمنازلهم.

وفي ضاحية اكتابا، انتشرت فرق المشاة في منطقة حي إسكان الموظفين، وتحديداً المنطقة المقابلة لمخيم نور شمس، حيث داهمت منازل المواطنين وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلها، وأخضعت سكانها للاستجواب الميداني.

وفي موازاة ذلك، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية باتجاه المدينة ومخيميها، مرورا بشوارعها الرئيسية، واعترضت حركة تنقل المواطنين والمركبات، فيما عززت من آلياتها وجرافاتها الثقيلة، أمام المباني التي تستولي عليها في شارع نابلس وتحولها لثكنات عسكرية، وفي محيط مخيمي طولكرم ونور شمس، وأقامت حواجز متنقلة لتقييد حركة تنقل المواطنين.

وأسفر العدوان المتواصل على المدينة والمخيمات عن استشهاد 13 مواطناً، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 12 آلف شخص من مخيم نور شمس، و12 ألف آخرين من مخيم طولكرم.

المصدر / وكالات