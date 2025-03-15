"غوتيريش" يحذر من تصاعد "الإسلاموفوبيا" عالميًا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء تصاعد التعصب ضد المسلمين حول العالم، داعيًا المنصات الرقمية إلى اتخاذ خطوات جادة للحد من خطاب الكراهية والمضايقات.

وفي رسالة مصوّرة نُشرت أمس الجمعة، عشية اليوم العالمي لمكافحة "الإسلاموفوبيا"، شدّد غوتيريش على ضرورة مواجهة التمييز المتزايد ضد المسلمين، مشيرًا إلى أن هذا اليوم، الذي أقرّته الأمم المتحدة في 15 مارس/آذار من كل عام، يوافق ذكرى الهجوم المروّع على مسجدين في بلدة كرايستشيرش النيوزيلندية عام 2019، والذي أودى بحياة 51 شخصًا.

تمييز متزايد

وأكد غوتيريش أن المسلمين يواجهون تمييزًا متزايدًا، يتراوح بين التنميط العنصري والسياسات التمييزية التي تنتهك حقوقهم، وصولًا إلى أعمال العنف المباشرة التي تستهدفهم وأماكن عبادتهم. وأضاف: "يجب على المنصات الإلكترونية الحد من خطاب الكراهية والمضايقات، وعلينا جميعًا التصدي للتعصب وكراهية الأجانب والتمييز".

وقد رصدت منظمات حقوق الإنسان في الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم الكراهية وخطابات التحريض ضد المسلمين في دول مثل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والهند، وغيرها، رغم تعهد حكومات هذه الدول بالتصدي لكافة أشكال التمييز.

ويتزامن تصاعد موجات "الإسلاموفوبيا" مع تزايد التحيز ضد العرب ومعاداة السامية، وهي ظواهر شهدت تفاقمًا ملحوظًا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

صورة نمطية

وعلى مدى سنوات، أعرب نشطاء حقوق الإنسان عن مخاوفهم من الصورة النمطية التي تربط بين المسلمين والعرب وبين الجماعات المسلحة. كما اشتكى ناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية، خاصة في الدول الغربية، من أن مواقفهم المدافعة عن حقوق الفلسطينيين تُفسَّر خطأً على أنها دعم لحماس، مما يعرّضهم لحملات تشويه واستهداف.

المصدر / وكالات