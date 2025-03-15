بوتين يحث القوات الأوكرانية في كورسك الروسية للاستسلام

حث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القوّات الأوكرانية المحاصرة في منطقة كورسك الروسية إلى تسليم أنفسهم لضمان حياتهم، وذلك بعد مناشدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرورة الحفاظ على حياتهم.

وكانت القوات الروسية قد شنت، خلال الأسبوع الماضي، هجوماً مضاداً سريعاً في المنطقة الحدودية الغربية، ما أدى إلى استعادة أجزاء واسعة من كورسك التي كانت أوكرانيا قد سيطرت عليها في أغسطس الماضي. وتعد هذه الانتكاسة العسكرية ضربة كبيرة لكييف، التي كانت تأمل في استغلال سيطرتها على المنطقة كورقة ضغط في مفاوضات السلام مع موسكو.

وفي تصريحات متلفزة، قال بوتين: "نحن نتفهم نداء الرئيس ترامب. إذا ألقى الجنود الأوكرانيون أسلحتهم واستسلموا، فسيتم ضمان حياتهم ومعاملتهم بكرامة".

مطوقة بالكامل

من جانبه، أكد ترامب أن القوات الأوكرانية "مطوقة بالكامل من قبل الجيش الروسي" وتواجه "وضعاً في غاية الخطورة"، مضيفاً أنه ناشد بوتين بشدة تجنب وقوع "مجزرة لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية".

في المقابل، نفت القيادة العسكرية الأوكرانية هذه المزاعم، مشيرة في بيان لها إلى أنه "لا يوجد تهديد بمحاصرة قواتنا في كورسك"، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أقرّ بأن قواته تواجه ضغوطاً متزايدة، مؤكداً أن الوضع هناك "بالغ الصعوبة".

وأشار زيلينسكي إلى أن الهجوم الأوكراني في المنطقة أجبر روسيا على إعادة نشر قواتها من مواقع أخرى، مما خفف الضغط عن خطوط المواجهة في مدينة بوكروفسك، التي تعد مركزاً لوجستياً مهماً.

شروط تعجيزية

كما انتقد زيلينسكي موقف بوتين، متهماً إياه بالسعي إلى "إطالة أمد النقاشات الدبلوماسية فيما تستمر قواته في القتل"، مشيراً إلى أن موسكو تطرح شروطاً "تعجيزية" حتى قبل بدء أي وقف لإطلاق النار.

وكان بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن أي تسوية يجب أن تضمن "سلاماً طويل الأمد"، في إشارة إلى رفض موسكو القاطع لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). بينما وصف زيلينسكي تصريحات بوتين بأنها "مضللة"، واعتبرتها ألمانيا "محاولة للمماطلة".

المصدر / وكالات