تسجيل أيتام حرب غزة 2023-2024: معهد الأمل يفتح باب التسجيل (رابط التسجيل)

أعلن معهد الأمل للأيتام، المؤسسة الفلسطينية العريقة التي تأسست عام 1949، عن فتح باب التسجيل للأيتام الذين فقدوا ذويهم في الحرب الأخيرة على غزة (2023-2024).
يقدم المعهد برنامجًا شاملاً يهدف إلى توفير الرعاية والدعم اللازمين لهؤلاء الأطفال وأسرهم.
تفاصيل البرنامج:
- يهدف البرنامج إلى تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية للأيتام.
- يقدم الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي والتدريبي.
- يسعى لتمكين الأيتام من تجاوز الظروف الصعبة ومواصلة حياتهم.
آلية التسجيل:
- يمكن للأسر الراغبة في تسجيل أبنائها تعبئة البيانات المطلوبة عبر الرابط التالي: [رابط التسجيل].
- يجب التأكد من صحة البيانات المدخلة.
المصدر / فلسطين أون لاين