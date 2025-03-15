حماس: القرارُ الأمريكيّ الأوروبيّ بحجب قناة الأقصى انتهاكٌ صارخٌ لحريَّة العمل الإعلاميّ

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، القرار الأمريكي الأوروبي المشترك بحجب قناة الأقصى الفضائية عن كافة الأقمار الصناعية، مؤكدةً أنه استهداف مباشر للإعلام الفلسطيني الحر.

واعتبرت حماس في تصريح صحفي، أمس الجمعة، أنَّ القرار انتهاكٌ صارخٌ لحريّة العمل الإعلامي، ولحق شعبنا المشروع في إيصال صوته إلى العالم.

وقالت، إنّ "هذا القرار الجائر يمثل استهدافًا مباشراً للإعلام الفلسطيني الحر، الذي ينقل معاناة شعبنا وجرائم الاحتلال أمام العالم، وهو امتداد لمحاولات العدو الفاشلة في تكميم الأفواه وتضييق الخناق على كل المنابر التي تفضح إرهابه المنظم بحق أرضنا ومقدساتنا، ومحاولة حجب الرواية الفلسطينية، ومنع الصحافة ووسائل الإعلام الدولية من دخول القطاع، واستهدافه المتعمّد والمتواصل للصحفيين العاملين فيه.

ودعت وسائل الإعلام والمؤسسات الإعلامية والصحفية الدولية إلى إدانة هذا القرار ، وتعزيز دورها في فضح انتهاكات الاحتلال المستمرة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وأكدت حماس أن كل محاولات الاحتلال تغييب الحقيقة ستبوء بالفشل، وأن صوت المقاومة سيظل حاضرًا يعبّر عن معاناة شعبنا وحقوقه المشروعة حتى التحرير والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين