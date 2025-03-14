شهيد برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قرية سالم شرق نابلس

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم الجمعة، إثر إصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات شهدتها قرية سالم شرق نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب عمر عبد الحكيم اشتيه 21 عاماً ارتقى بعد إصابته برصاص حي في رأسه أطلقته عليه جنود الاحتلال.

ونقلت طواقم الهلال الأحمر، الشاب اشتيه مصاباً بجروح حرجة إلى مستشفى رفيديا حيث أعلن عن استشهاده بعد محاولة انعاشه.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية سالم شرق نابلس، وأطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان كما احتجزت مركبات فلسطينية.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيتا جنوب نابلس.

واقتحم جنود الاحتلال البلدة من محاور عدة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، وإصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

ويتواصل العدوان بالضفة ومنها في مدينة طولكرم ومخيّمها لليوم الـ47 على التوالي، ولليوم الـ34 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات مكثفة ومداهمة للمنازل وإجبار سكانها على الخروج منها بالقوة.

وهاجم مستوطنون قرية دوما جنوب نابلس، شماليّ الضفة الغربية المحتلة، وأحرقوا 6 منازل ومركبة.

وقال رئيس مجلس قروي دوما، سليمان دوابشة، إن عشرات المستوطنين هاجموا خربة المراجم وأحرقوا 6 منازل ومركبة، مضيفا أن الهجوم خلف خسائرا مادية كبيرة، حيث أحرق المستوطنون المنازل بشكل كامل.

المصدر / وكالات