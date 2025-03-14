4 شهداء في قصف إسرائيليّ على حيِّ الزَّيتون جنوبيَّ مدينة غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد 4 مواطنين، وأصيب 3 آخرون بينهم سيدة، بجروح متفاوتة، اليوم الجمعة، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة غزة وشرق مدينة رفح ووسطها جنوب قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية، أن 4 شهداء ارتقوا في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين كانوا يجمعون الحطب في محيط مدرسة صبحة الحرازين بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.



فيما ذكرت مصادر طبية، أن مواطنين أصيبا في قصف دبابات الاحتلال وسط رفح. فيما أصيب مواطنة جراء سقوط قذائف مدفعية في شارع عائد البشيتي بحي الجنينة شرقا.

وأضافت، أن الجيش الإسرائيلي كثف خلال الأيام الماضية عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار في أحياء وسط مدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

ويوم أمس الخميس، استشهد طفل فلسطيني، إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن "طائرة مسيّرة للاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على الفلسطينيين ما أدى لاستشهاد الطفل أمجد حازم عابد (ثلاث سنوات) في منطقة المنطار بحي الشجاعية".

وأضافت أن مواطنة أصيبت برصاص الاحتلال، إثر إطلاق النار عليها من قبل طائرة مسيرة في بلدة بيت حانون شمال القطاع.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف فلسطينيين بالقصف أو إطلاق النار بمسيراته، ما يسفر عن شهداء وجرحى.

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 9 شهداء (7 انتشال، وشهيدان جديدان) و14 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزّة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,524 شهيدًا و111,955 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما يتواصل انتشال جثامين الفلسطينيين الذين ارتقوا على مدى أكثر من 15 شهرا من الإبادة، من تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وسط نقص المعدات والآليات اللازمة لرفع الركام.

وقبل أيام، أفاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، أن جيش الاحتلال قتل 116 فلسطيني في غزة وأصاب 820 آخرين في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

والخميس، أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بحسب مراسل الأناضول.