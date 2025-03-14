80 ألف مصلٍّ يؤدُّون الجمعة الثَّانية من رمضان في الأقصى

أدى أكثر من 80 ألف مصل، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال على مداخل وأبواب الأقصى والقدس القديمة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن نحو 80 ألف مصل أدوا الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

ورغم القيود والتضييقيات، توافد المصلون من مختلف المناطق خاصة من أراضي الـ48 ومدينة القدس المحتلة.

كما توافد أهالي الضفة الغربية إلى حاجز قلنديا لأداء صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى، وسط إجراءات أمنية مشددة يفرضها جيش الاحتلال.

ومنعت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين من الوصول إلى القدس، وحرمتهم من أداء العبادة في الأيام الفضيلة من شهر رمضان.

وشهدت باحات المسجد تواجدًا مكثفًا لقوات الاحتلال الإسرائيلية وشرطتها، التي شددت إجراءاتها على أبواب المسجد، ومنعت دخول أعداد كبيرة من الشبان في محاولة للحد من عدد المصلين.

والليلة الماضية، اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، وأجبرت المصلين على الخروج ومنعمتهم من الاعتكاف للجمعة الثانية في رمضان.

ودنست قوات الاحتلال المسجد عقب انتهاء صلاتي العشاء والتراويح وقمعت المصلين وأجبرتهم على الخروج من الأقصى تحت تهديد الاعتقال والإبعاد عن المسجد.

ويفرض الاحتلال القيود على المصلين تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث منع دخول الشبان إلى المسجد من أجل أداء صلاتي العشاء والتراويح، وأبعد عدداً من المرابطين والمرابطات عن المسجد الأقصى.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد المهيب وشد الرحال والرباط والاعتكاف في الأقصى المبارك، في الجمعة الثانية من رمضان.

وأكدت الدعوات على أهمية تكثيف الرباط في الأقصى اليوم الجمعة وطيلة أيام شهر رمضان المبارك، وزيادة أعداد المصلين والمرابطين إلى أقصى درجة ممكنة، ردا على جرائم الاحتلال المستمرة ضد المقدسات الإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين