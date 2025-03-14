بالأسماء.. 13 أسيرًا محررًا من "المُبعدين" يصلون الأراضي التركية

وصل اليوم الجمعة، ثلاثة عشر أسيرًا محررًا مبعدًا ضمن المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأحرار إلى الأراضي التركية.

وبوصول الأسرى اليوم، يكتمل عدد الأسرى الذين تستضيفهم دولة تركيا إلى 30 أسيرًا محررًا ضمن دفعات المرحلة الأولى لصفقة طوفان الأحرار، حيث وصل على دفعتين سابقتين، 15 أسيرًا محررًا، وأسيران محرران على الترتيب، وما يزال الترتيب جاريًا مع دول أخرى لاستضافتها عددًا آخر من المحررين.

والأسرى الذين وصلوا تركيا اليوم، هم:

أحمد عارف خليل العصافرة أحمد قاسم جميل أبو عواد راغب أحمد محمد عليوة رائد عيسى محمد الحروب رأفت راجي محمود البطاط عبد الناصر عطا الله شاكر عيسى عثمان سعيد أحمد سعيد علاء راتب عبد اللطيف قبها عماد نعيم صالح الشريف محمد خليل عدنان داود أبو سنينة هيثم إسماعيل عبد الفتاح البطاط يوسف حسن أحمد قيسية يوسف خالد مصطفى كميل

والأسرى الـ 17 الذين وصلوا سابقًا، هم:

إسحق طاهر صلاح عرفة بهجت محمود جميل شقيرات رمضان عيد رمضان مشاهرة ساجد أحمد سليم أبو غلوس عمار صدقي سليم أبو غلوس فهمي عيد رمضان مشاهرة محمد عودة إسحق عودة ليلي أيوب محمد أبو رجيلة سائد عبد السميع سليمان زيد مؤيد شكري عبد الحميد حماد مضر موسى أحمد أبو دية محمود حماد محمود شريتح موسى آدم سالم خليل شادي عبد السميع سليمان زيد محمود أسعد محمود عيسى مراد البرغوثي جهاد النجار

ويُذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وأفرجت قوات الاحتلال خلالها عن 1777 أسيرًا فلسطينيًا من بينهم أسرى مؤبدات وأحكام عليا، ومحررو وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم، وأسرى من غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر، ونساء وأطفال مقابل إطلاق سراح 33 محتجزا لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى