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حماس تدعو للتصدّي لإرهاب المستوطنين وإفشال مخططاتهم بالضَّفَّة الغربيَّة

14 مارس 2025 . الساعة 12:22 بتوقيت القدس
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حماس تدعو للتصدّي لإرهاب المستوطنين وإفشال مخططاتهم بالضَّفَّة الغربيَّة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الحكيم حنيني، أن هجمات المستوطنين بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وما حدث من عمليات تنكيل وحرق فجر اليوم بخربة المراجم قرب دوما جنوبي نابلس، تأتي في سياق الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الصهيوني المجرم ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة. 

وأوضح حنيني في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن عدوان المستوطنين وإرهابهم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، يتم بدعمٍ كامل من حكومة الاحتلال وبحمايةٍ من جيشه، لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة الرامية لتهجير شعبنا من أرضه. 

وشدد على أنّ مخططات الاحتلال ومستوطنيه ستتحطم على صخرة صمود شعبنا ورباطه على أرضه، مهما بلغت التضحيات، مؤكداً أن ما حصل في جنوب نابلس لن يكون الهجوم الأخير مالم يتم لجم قطعان المستوطنين.

ودعا حنيني للتصدّي لهجماتِ المستوطنين المتصاعدة في كافة أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة، عبر تصعيد المواجهاتِ والمقاومة في كل الميادين، إفشالاً لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #إرهاب المستوطنين #طوفان الأقصى #العدوان على الضفة

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