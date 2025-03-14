بدران: شعبنا عصيٌّ على التَّهجير وسيبقى درعًا لحماية الأقصى من بطش الاحتلال وتهويده

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران، أن أبناء شعبنا الفلسطيني صامدون متمسكون بأرضهم، ولن يتركوا وطنهم بغض النظر عن موقف الرئيس الأمريكي.

وشدد بدران في تصريحات صحفية، أمس الخميس، على أن اعتداءات الاحتلال الصهيوني بحق المسجد الأقصى في أقدس الأيام لدى الأمة الإسلامية، هي دليل على عنهجية الاحتلال، وحربه الدينية المستمرة بحق مقدساتنا.

وقال، "شعبنا سيفشل كل مخططات التهجير، وسيبقى درعاً لحماية المسجد الأقصى من بطش الاحتلال وتهويده.

وأضاف بدران: "مصرّون على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله المختلفة، وإن خروج الاحتلال عن ما تم الاتفاق عليه سيعيدنا إلى الصفر".

وأوضح أن حركة حماس طالبت الوسطاء بإلزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار ووقف الخروقات، واستكمال كافة البنود التي تم إقرارها.

وأشار بدران إلى أن حماس ترحب بأي مقترحات تدفع باتجاه بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الصهيوني، بما يضمن حقوق أبناء شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين