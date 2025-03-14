رسمياً.. الأونروا تعلن عن فتح باب تسجيل طلبة الصَّف الأول في مدارسها بقطاع غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فتح باب تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2024/2025 في مدارس الوكالة بقطاع غزة.

يهدف هذا الإعلان إلى تنظيم عملية تسجيل الطلاب الجدد في مدارس الأونروا، وضمان حصول جميع الأطفال المستحقين على فرصة التعليم. كما يهدف إلى توضيح الشروط والإجراءات المطلوبة للتسجيل، وتجنب أي تجاوزات أو مخالفات.

إليك ملخص لأهم النقاط:

- موعد التسجيل: يبدأ التسجيل يوم السبت الموافق 15 مارس 2025 ويستمر حتى نهاية شهر أبريل 2025.

شروط القبول:

- يُسجل الطلاب الذين ولدوا حتى 31 يناير 2019.

- لا يُقبل الطلاب الذين تزيد أعمارهم عن ثماني سنوات وثلاثة أشهر.

المستندات المطلوبة:

- شهادة الميلاد الأصلية للطالب.

- بطاقة التموين الجديدة للعائلة المسجل فيها الطالب.

- هوية ولي الأمر.

تعليمات التسجيل:

- يجب أن يكون تاريخ الميلاد في شهادة الميلاد مطابقًا لتاريخ الميلاد في هوية ولي الأمر.

- يتم تسجيل رقم هوية الطالب.

- يُسمح لأبناء الأمهات الفلسطينيات اللاجئات بالتسجيل.

- يتم تسجيل الطلاب غير اللاجئين في قوائم خاصة.

- يجب تسجيل الطلاب على نظام إدارة معلومات التعليم EMIS.

- يجب على مديري المدارس الإعلان عن هذه الترتيبات.

- يتحمل مدير المدرسة مسؤولية تسجيل الطلاب.

- يجب فتح سجل خاص لتسجيل الطلاب الجدد.

نصائح لأولياء الأمور:

- التوجه إلى مراكز التسجيل في المواعيد المحددة.

- إحضار جميع المستندات المطلوبة.

- التأكد من صحة البيانات المسجلة.

- الاستفسار عن أي نقاط غير واضحة.

- يجب متابعة موقع الاونروا الرسمي لمعرفة مراكز التسجيل التي تم تحديدها.





المصدر / فلسطين أون لاين