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"بينهم 5 أشقاء".. الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

14 مارس 2025 . الساعة 09:08 بتوقيت القدس
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"بينهم 5 أشقاء".. الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة مداهمة واعتقالات في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، طالت عددًا من الفلسطينيين بينهم أشقاء.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأشقاء الخمسة: عدي و سليمان و قتيبة وعمير و محمد هاشم الهيموني، و تيسير منصور تيسير الهيموني، بالإضافة إلى: طارق أنور ادعيس وتحسين الجعبة ومعتز الجعبة.

وانتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف في مناطق متفرقة من المدينة، تخلله اقتحام منازل المعتقلين والتنكيل بذويهم، وسط تصاعد وتيرة الاعتقالات خلال الأيام الأخيرة.

 

المصدر / وكالات
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#جرائم الاحتلال #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اعتقالات في الضفة

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