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"بينهم منازل ومركبات".. مستوطنون يحرقون ممتلكات الفلسطينيين جنوبي نابلس

14 مارس 2025 . الساعة 08:50 بتوقيت القدس
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"بينهم منازل ومركبات".. مستوطنون يحرقون ممتلكات الفلسطينيين جنوبي نابلس

اعتدى مستوطنون، الليلة الماضية، على منازل الفلسطينيين في خربة المناجم القريبة من قرية دوما جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن العشرات من المستوطنين أحرقوا منازل ومركبات تعود للأهالي في المنطقة، ما أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة في الممتلكات.

ووفقًا للمصادر، فإن هناك إصابات بالاختناق في صفوف المواطنين، جراء الدخان المنبعث من الحرائق.

ويُضاف هذا الاعتداء إلى سلسلة من الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال حماية المستوطنين واعتداءاتهم ضد المدنيين في الضفة الغربية.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #اعتداءات المستوطنين #طوفان الأقصى

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