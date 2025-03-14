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"نتمسَّك بما تم الاتِّفاق عليه والدخول في تنفيذ المرحلة الثَّانية"

حماس: التَّقارير عن تقديم مقترحات جديدة تهدف للقفز على اتفاق غزَّة ‎

14 مارس 2025 . الساعة 08:11 بتوقيت القدس
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حماس: التَّقارير عن تقديم مقترحات جديدة تهدف للقفز على اتفاق غزَّة ‎

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية ‏حماس حازم قاسم، أنَّ التقارير المتداولة عبر وسائل الإعلام عن تقديم مقترحات جديدة تهدف للقفز على اتفاق غزة.‎

وأوضح قاسم في تصريح صحفي، أمس الخميس، أنَّ اللقاءات مستمرة مع الوسطاء في الدوحة.

وشدّد على تمسُّك المقاومة بما تم الاتفاق عليه والدخول في تنفيذ المرحلة الثانية، وتطبيق استحقاقاتها بالتعهد بعدم العودة للحرب والانسحاب من كامل قطاع غزة.

وأضاف، "متمسكون بتنفيذ إسرائيل تعهداتها بالانسحاب من غزة، وبدء الانسحاب من محور فيلادلفيا".

وأشار قاسم إلى أن "إسرائيل" لم تنفذ البروتوكول الإنساني لاتفاق غزة.

وأكد أن المقاومة لا تريد العودة للحرب مجددا، غير أنه وفي حال استئناف الاحتلال عدوانه لا نملك إلا الدفاع عن "شعبنا في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أكدت مصادر مطلعة في حماس، أن ما ينشره الاحتلال في الإعلام والحديث عن صفقة على وشك التنفيذ، يأتي بهدف القفز على الاتفاق الموقع بين الأطراف وتعطيله. 

وقالت المصادرفي تصريحات صحفية، إن حركة حماس ملتزمة بتنفيذ الاتفاق بكل مراحله كما تم توقيعه.

والثلاثاء الماضي، أعلنت حماس بدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار، داعية الوسطاء إلى ممارسة كل الضغوط على نتنياهو وحكومته للالتزام بشروط وقف إطلاق النار.

ومطلع مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يومًا، في حين تنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى "الإسرائيليين" في غزة، دون استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.

وفي المقابل، تؤكد حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام الاحتلال بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية التي تشمل انسحابًا "إسرائيليا" من القطاع ووقفا كاملا للحرب.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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