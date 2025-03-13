بعد وصفه قادة حماس بـ "اللُّطفاء".... هل استبعد بوهلر من إدارة ملفِّ الأسرى؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت تقارير عبريّة، أن مبعوث الإدارة الأمريكية إلى الشرق الأوسط آدم بوهلر استبعد من منصبه مبعوثاً خاصًا لشؤون الأسرى وذلك بعد أن أجرى مفاوضات مباشرة مع حركة "حماس" الاسبوع الماضي.

وقالت مصادر في البيت الأبيض، إن "مبعوث الإدارة الأميركية إلى الشرق الأوسط، آدم بوهلر، أُقيل من منصبه بسبب تصريحاته الأخيرة الداعمة لحركة حماس".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت أنه لم يصدر إعلان رسمي بشأن إعفاء بولر من متابعة ملف الأسرى الإسرائيليين، مشيرة إلى أنه تم الحصول على هذه التقارير من قنوات سرية.

من جانبها، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها على الإنترنت أن إدارة ترامب أبلغت المسؤولين الإسرائيليين أن بولر لن يتولى التعامل مع أسرى حماس في المستقبل، في حين طالب عدد من المشرعين الجمهوريين بإقالة بولر من الإدارة بشكل كامل.

وبحسب التقرير، فإن "كبار الجمهوريين في الكونجرس يشعرون بالإحباط في أعقاب سلسلة المقابلات التي أجراها بويلر في وقت سابق من هذا الأسبوع والتي تحدث فيها عن المفاوضات المباشرة مع حماس والطريقة التي تعامل بها عقب لقائه قيادات حماس وثنائه عليهم وأنه يمكن التوصل معهم إلى اتفاق شامل مما أثار حفيظة إسرائيل".

وقالت مصادر في الحزب الجمهوري للصحيفة إن "الإدارة الأمريكية استبعدت بوهلر من قضية إطلاق سراح الرهائن، مضيفة أنهم يعتقدون أنه يجب إعفاؤه من منصبه الحكومي على الفور".

ولم تصدر الحكومة الأميركية حتى الآن بيانًا رسميا بشأن هذه المسألة، لأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يغير رأيه في هذا الشأن.

أثار آدم بوهلر، بتصريحات وصف فيها عناصر حماس بأنهم "لطيفون" حالة من الغضب في إسرائيل التي تسعى لشيطنة الحركة الفلسطينية، ما أجبره على التراجع عنها تحت ضغط تل أبيب.

والأسبوع الماضي، التقى بوهلر بمسؤولين كبار من حماس في العاصمة القطرية الدوحة دون علم إسرائيل، لإجراء مباحثات حول إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة ومن بينهم 5 أمريكيين.

وعن اللقاء قال في حديث لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن رجال حماس "لطيفون جدا".

ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أجرى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مكالمة هاتفية متوترة مع بوهلر "عندما علمت إسرائيل بالمحادثة غير المسبوقة".

وتعليقا على تصريحات بودلر، قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش في مقابلة مع هيئة البث العبرية، الاثنين: "لقد ارتكب (بوهلر) خطأ".

وأضاف: "من الواضح أن نواياه طيبة، لكنها أضرّت بجهودنا وتجعل حماس تشدد مواقفها. آدم بوهلر ليس المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، هذا دور (ستيف) ويتكوف ونحن ننسق معه بشكل كامل".

من جهته، زعم عضو الكنيست سيمحا روثمان رئيس لجنة الدستور بالكنيست (البرلمان) أن "آدم بوهلر وكل من يجري مفاوضات مباشرة مع حماس يسببون ضررا هائلا لعودة المختطفين"، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".

من جانبه، أكد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون للقناة 14 العبرية، على أنه "قد تكون هناك أصوات مختلفة - ولكن في النهاية فإن الولايات المتحدة تتفق مع رأينا فيما يتعلق بإعادة المختطفين وإزالة حماس من المعادلة".

وإثر ردود الفعل المنتقدة والمهاجمة، اضطر بوهلر "بعد الكثير من الانتقادات، وربما بعد توبيخه" إلى نشر تدوينة تنصل فيها من تصريحاته التي أثنى فيها على حماس، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".