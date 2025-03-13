الصحَّة بغزّة: حياة المرضى والجرحى في أقسام العناية المركزة "معرضة للخطر"

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذر وكيل وزارة الصحة المساعد بسام الحمادين، اليوم الخميس، من "تداعيات خطيرة" تهدد حياة مرضى وجرحى في ظل تعمد الاحتلال تدمّير أنظمة الكهروميكانيكية أهمها محطات توليد الأكسجين التي تزود أقسام العناية المركزة والعمليات بمشافي القطاع.

وقال وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، إن الاحتلال دمرَّ 10 محطات توليد أكسجين بالكامل كانت تزود الأقسام الحيوية في المستشفيات بالأكسجين، مما ضاعفت معاناة المرضى والجرحى في أقسام العناية المركزة والعمليات وأقسام التنفس الصناعي جرّاء نقص إمدادات الأكسجين.

وأوضح، أن مستشفيات قطاع غزة بحاجة عاجلة إلى 10 محطات أكسجين لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية في مختلف الأقسام، مؤكدًا أن تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي يشكّل عائقًا كبيرًا أمام إعادة تشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.

كما وأشار الحمادين، إلى أن المرافق الصحية بحاجة عاجلة إلى 30 مولدًا بأحجام مختلفة أقصاها 1.6 ميجا إلى 40 KVA، لافتًا إلى أن المولدات التي تعمل حاليًا بحاجة إلى صيانة وتوفير قطع الغيار نظرًا لساعات التشغيل المتواصلة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 دمرت إسرائيل 34 مستشفى من أصل 38، منها حكومية وأهلية، تاركة 4 مستشفيات فقط تعمل بقدرة محدودة رغم تضررها، وسط نقص حاد بالأدوية والمعدات الطبية، بحسب آخر إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

كما أخرجت الغارات الإسرائيلية 80 مركزا صحيا عن الخدمة بشكل كامل، إلى جانب تدمير 162 مؤسسة طبية أخرى.

ومطلع مارس/ آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت "إسرائيل" مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها.

وحذرت مؤسسات حكومية وأممية من عودة التجويع إلى صفوف السكان إذا ما استمر قرار إغلاق المعبر ساريًا.

وانتهجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول لعدوانها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 سياسة الحصار والتجويع، وذلك كأحد أذرع وأركان السياسة العقابية المنفذة ضد أكثر من مليوني إنسان في القطاع.