فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"أبو سعيد" درع يحتمي خلفه الجنود بكاميرا ومطرقة و "قطَّاعة"

رحلة المحرِّر "أبو طويلة" من أقبية التَّعذيب إلى أنقاض منزله

حماس: التَّحقيق الأمميُّ الَّذي يوثِّق أعمال إبادة تأكيد على فظاعة جرائم الاحتلال بغزَّة

الصحَّة بغزّة: حياة المرضى والجرحى في أقسام العناية المركزة "معرضة للخطر"

سيتيرينوفيتش: الإجراءات التي اتخذتها (إسرائيل) ضد "الحوثيين" لن تنجح في ردعهم

خبراء أمميُّون يتَّهمون (إسرائيل) بارتكاب أعمال إبادة وعنف جنسيِّ خلال حرب غزَّة

غالبيَّتها قد تحلَّلت... سكَّان غزَّة ينقلون جثامين شهدائهم من ساحة مستشفى الشِّفاء

إغلاق المعابر يعمِّق المأساة... الدِّفاع المدنيُّ عاجز عن انتشال الشُّهداء من تحت الرُّكام

عدوان الاحتلال على طولكرم ومخيميها يدخل يومه الـ 46 تواليًا

الصِّحةَّ بغزة: 9 شهداء و14 إصابة في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية

سيتيرينوفيتش: الإجراءات التي اتخذتها (إسرائيل) ضد "الحوثيين" لن تنجح في ردعهم

13 مارس 2025 . الساعة 15:59 بتوقيت القدس
...
سيتيرينوفيتش: الإجراءات التي اتخذتها (إسرائيل) ضد "الحوثيين" لن تنجح في ردعهم
متابعة/ فلسطين أون لاين

يرى داني سيتيرينوفيتش كبير الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أن الإجراءات التي اتخذتها (إسرائيل) والتحالف الدولي ضد "الحوثيين" خلال العام الماضي لن تنجح في تحقيق ردع يُجبرهم على وقف هجماتهم في مضيق باب المندب وضد (إسرائيل)، كما لم تتمكن من فصل ارتباطهم الوثيق بما يحدث في قطاع غزة.

وقال سيتيرينوفيتش  في مقال لها، إنه وبدلاً من أن تؤدي العمليات ضد" الحوثيين" إلى ردعهم، فإنهم خرجوا أقوى من المواجهة الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وأصبحوا يرون أنفسهم ملزمين بمساعدة حماس في غزة.

وعلى ضوء ذلك، يعتقد سيتيرينوفيتش أن هذه الحقيقة تستدعي إعادة التفكير في استراتيجية المواجهة مع الحوثيين.

وأشار إلى، أنه وعلى الرغم من أن إدارة ترامب اتخذت في عدة خطوات مهمة ضدهم على الصعيد الاقتصادي، إلا أن التطورات الأخيرة تثير شكوكًا كبيرة حول مدى تأثير هذه الإجراءات عمليًا.

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء الثلاثاء، استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية "بمناطق العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن"، وذلك عقب انتهاء المهلة التي منحتها لتل أبيب لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

من جهته، أشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع سريع إلى استعداد القوات المسلحة اليمنية لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل "في لحظة انتهاء المهلة إن لم تدخل المساعدات" إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

 

تويتر تويتر
#اليمن #الحوثيين #المقاومة بغزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة