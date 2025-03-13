سيتيرينوفيتش: الإجراءات التي اتخذتها (إسرائيل) ضد "الحوثيين" لن تنجح في ردعهم

متابعة/ فلسطين أون لاين

يرى داني سيتيرينوفيتش كبير الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أن الإجراءات التي اتخذتها (إسرائيل) والتحالف الدولي ضد "الحوثيين" خلال العام الماضي لن تنجح في تحقيق ردع يُجبرهم على وقف هجماتهم في مضيق باب المندب وضد (إسرائيل)، كما لم تتمكن من فصل ارتباطهم الوثيق بما يحدث في قطاع غزة.

وقال سيتيرينوفيتش في مقال لها، إنه وبدلاً من أن تؤدي العمليات ضد" الحوثيين" إلى ردعهم، فإنهم خرجوا أقوى من المواجهة الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وأصبحوا يرون أنفسهم ملزمين بمساعدة حماس في غزة.

وعلى ضوء ذلك، يعتقد سيتيرينوفيتش أن هذه الحقيقة تستدعي إعادة التفكير في استراتيجية المواجهة مع الحوثيين.

وأشار إلى، أنه وعلى الرغم من أن إدارة ترامب اتخذت في عدة خطوات مهمة ضدهم على الصعيد الاقتصادي، إلا أن التطورات الأخيرة تثير شكوكًا كبيرة حول مدى تأثير هذه الإجراءات عمليًا.

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء الثلاثاء، استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية "بمناطق العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن"، وذلك عقب انتهاء المهلة التي منحتها لتل أبيب لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

من جهته، أشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع سريع إلى استعداد القوات المسلحة اليمنية لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل "في لحظة انتهاء المهلة إن لم تدخل المساعدات" إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.