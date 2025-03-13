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أعدمهم جيش الاحتلال أثناء حرب الإبادة..

غالبيَّتها قد تحلَّلت... سكَّان غزَّة ينقلون جثامين شهدائهم من ساحة مستشفى الشِّفاء

13 مارس 2025 . الساعة 15:17 بتوقيت القدس
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غالبيتها قد تحللت.. سكان غزة ينقلون جثامين شهدائهم من ساحة مستشفى الشفاء
غزة/ فلسطين أون لاين

تمكنت طواقم الدفاع المدني بقطاع غزة من نقل 48 جثمانًا لفلسطينيين أعدمهم جيش الاحتلال أثناء حرب الإبادة ودفنوا مؤقتًا في ساحة "مستشفى الشفاء"، إلى مقابر رسمية.

وقال متحدث الدفاع المدني رائد الدهشان في بيان الخميس: "في اليوم الأول تم استخراج 48 جثمانًا، تعرف ذويهم على 38 منها، بينما بقيت 10 جثامين مجهولة الهوية، ونُقلت إلى دائرة الطب الشرعي بوزارة الصحة"​.

ذكر الدهشان أن العملية التي تتم بالتعاون مع الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة، والأدلة الجنائية في جهاز الشرطة، ستستمر عدة أيام، "نظرًا لوجود نحو 160 جثمانًا داخل أسوار المستشفى، مما يتطلب جهدًا كبيرًا".

ودعا الدهشان أهالي الشهداء الذين دُفنوا في محيط المستشفى إلى التوجه لاستلام جثامين ذويهم، ودفنهم في المقابر الرسمية.

وتعرَّف بعض الأهالي إلى جثث ذويهم بعد استخراجها، فيما أشارت مصادر محلية أن غالبية الجثامين تحللت، فضلا عن تعرض المنطقة إلى تجريف من الاحتلال.

وخلال الحرب على قطاع غزة تعرضت مرافق البنية التحتية - بما في ذلك المقابر - لأضرار جسيمة نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف، أدى ذلك إلى صعوبة وصول الأهالي والطواقم الطبية إلى المقابر لدفن الشهداء.

​واضطرت الأهالي والطواقم الطبية إلى دفن ذويهم في ساحات المستشفى كإجراء مؤقت.

وفي أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية من محيط المستشفى، تم اكتشاف مقابر جماعية داخل ساحات المجمع في 15 أبريل/نيسان 2024.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وقتها العثور على مقبرة جماعية تضم 10 جثامين في الساحة الأمامية للمستشفى، بعضها لنساء، وبعضها في حالة تحلل أو عبارة عن أشلاء.

 

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