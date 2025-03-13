ضابط كبير في جيش الاحتلال يكشف تفاصيلَ استخدام الاحتلال المدنيّين "كدروعٍ بشريَّة" في غزّة

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تحقيق استقصائي جديد، تفاصيلَ صادمة حول استخدام جنود الاحتلال الفلسطينيين في غزة كدروع بشرية.

ونقلت "هآرتس" عن ضابط كبير في وحدة نظامية خدم في غزة قوله، إن "الجنود كانوا يستخدمون الفلسطينيين في غزة كدروع بشرية ست مرات يومياً على الأقل".

وأضاف، أنه "إذا كانت وحدة التحقيقات العسكرية جادة، يجب أن تفتح 2,190 تحقيقاً على الأقل".

وأشار إلى أنّ ⁠وحدة التحقيقات العسكرية تهدف فقط لإظهار أننا نحقق في أنفسنا، فاختاروا بعض “ أكباش الفداء” لتحميلهم كامل المسؤولية.

وتابع "⁠كنت في غزة تسعة أشهر، ورأيت العديد من الإجراءات الجديدة. من أسوأها كان “إجراء البعوض”، حيث يُجبر الفلسطينيون الأبرياء على دخول المنازل “لتطهيرها” من المسلحين أو المتفجرات. كنا نطلق عليه أسماء مختلفة مثل “إجراء البعوض”، “العبيد/ المجبرين”، و”المنصات”.

وأكد الضابط أنّ كل وحدة تقريباً تحتفظ بـ”المجبرين”، ولا يدخل مشاة إلى منزل قبل “تطهيره” بواسطة “المجبرين”، مضيفًا أن "ذلك يعني وجود أربعة “مجبرين” في الكتيبة، و12 في السرب، و36 في الفرقة على الأقل".

وأوضح، أنّ أعلى المستويات في الميدان على علم باستخدام الدروع البشرية منذ أكثر من عام، ولم يحاول أحد وقف ذلك. بل على العكس، تم تصنيفه كضرورة عملياتية.

وألفت إلى أنّ السبب في إجبار الفلسطينيين على أن يكونوا دروعاً بشرية لم يكن لأنه آمن، بل لأنه كان أسرع، مستطردًا "في بعض الأحيان، يُرسل “المجبرون” إلى المنازل فقط لإشعال النيران أو تفجيرها، ولا علاقة لهذا بالأمن".

وأكد الضابط أنّ إنشاء لجنة تحقيق رسمية سيمكّن من الغوص في عمق قضية استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية.

وقبل أسابيع، وثّق تقرير للصليب الأحمر جرائم قتل عشوائي ارتُكبت بحق مدنيين في غزة، بإشراف ضباط إسرائيليين رفيعي المستوى.

ووفق التقرير، فقد قُدّمت إلى قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، يارون فينكلمان، شهادات لمدنيين أُجبروا على العمل كدروع بشرية تحت تهديد مباشر باستهدافهم مع عائلاتهم إن رفضوا الامتثال لأوامر الجيش، وقد تم دعم هذه الشهادات بصور ومقاطع فيديو موثقة.



المصدر / فلسطين أون لاين