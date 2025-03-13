مستوطنون يقتحمون "قبر يوسف" شرقي نابلس

اقتحم عشرات المستوطنين، الليلة الماضية، بحماية أمنية مُشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، "قبر يوسف" في منطقة بلاطة البلد، شرقي مدينة نابلس.

وقالت مصادر صحفية، إإن قوات الاحتلال دهمت بعدة آليات عسكرية وفرق مشاة، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، تزامنًا مع تحليق مُكثف لطيران الاستطلاع المسير، ونصبت عدة حواجز عسكرية في محيط "قبر يوسف".

وأوضحت، أن عشرات المستوطنين وصلوا بحافلات وبمركبات خاصة، رفقة آليات إسرائيلية عسكرية، إلى "قبر يوسف" وأدّوا طقوسًا تلمودية في المكان قبل أن ينسحبوا في ساعات فجر اليوم الخميس.

وعلَّق المستوطنون لوحات قرب منطقة "قبر يوسف" تدعو إلى تهجير الفلسطينيين تحت عنوان "لا مستقبل في فلسطين".

واندلعت مواجهات "عنيفة" بين الشبان وقوات الاحتلال؛ أطلق خلال جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام، تجاه المواطنين ومنازلهم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها الطبية في مدينة نابلس تعاملت مع 4 إصابات خلال المواجهات في منطقة "قبر يوسف" شرقي المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين