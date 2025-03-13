حماس تدعو الوسطاء للضَّغط على الاحتلال لفتح المعابر وتدفُّق المُساعدات إلى غزّة

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع، إنَّ الأيام القليلة القادمة ستشهد فقدان لعدد من المواد الأساسية والسلع الغذائية في قطاع غزة مما يزيد من معاناة السكان ويفاقم أزمتهم.

وأوضح القانوع في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنَّ سكان قطاع غزة يعانون حصاراً مشدداً للأسبوع الثاني، بسبب منع الاحتلال إدخال الغذاء والدواء والوقود والمواد الأساسية للسكان.

وأشار إلى أنه في حال لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه قطاع غزة سيعاني سكانه المجاعة مجدداً في شهر رمضان الفضيل.

ودعا الوسطاء بممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال لفتح المعابر وتدفق المساعدات الإنسانية ووقف سياسة العقاب الجماعي بحق شعبنا.

ومطلع مارس/ آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت "إسرائيل" مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها.

وحذرت مؤسسات حكومية وأممية من عودة التجويع إلى صفوف السكان إذا ما استمر قرار إغلاق المعبر ساريًا.

وانتهجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ اليوم الأول لعدوانها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 سياسة الحصار والتجويع، وذلك كأحد أذرع وأركان السياسة العقابية المنفذة ضد أكثر من مليوني إنسان في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين