بحضور قيادات عسكرية سابقة.. "جيش الاحتلال يعرض تحقيق "نير عوز" على أعضاء الكيبوتس

ترجمة فلسطين أون لاين

يواصل "الجيش الإسرائيلي"، اليوم الخميس، استعراض تحقيقاته بشأن أحداث السابع من أكتوبر، حيث سيُعرض تحقيق معركة نير عوز على أعضاء مجتمع الكيبوتس، بحضور رئيس الأركان السابق هيرتسي هاليفي، وقائد المنطقة الجنوبية المنتهية ولايته يارون فينكلمان.

وحسب ما نشرت "القناة 13"، من المقرر أن يُقدَّم التحقيق غدًا لعائلات القتلى والأسرى من سكان الكيبوتس، قبل نشره لاحقًا للجمهور.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من التحقيقات التي أجراها "الجيش الإسرائيلي" حول الإخفاقات الأمنية والعسكرية خلال الهجوم، والتي شملت معارك في باري، كفار غزة، ناحال عوز، ونتيف هعسرا، إضافة إلى مراجعات استخباراتية متعلقة بأحداث "السبت الأسود".

في السياق ذاته، نشر جهاز الأمن العام (الشاباك) تحقيقًا حول الهجوم، كشف عن فشل استخباراتي في التحذير من العملية التي نفذتها حماس. وأظهر التقرير أن الجهاز لم يُدرك خطورة خطة حماس لاختراق الجدار، رغم محاولات مماثلة في 2018 و2022، مما أدى إلى ضعف في جمع المعلومات وتقييم التهديدات قبل وقوع الهجوم.

تحقيقات مستمرة ومراجعات أمنية

تُشير التحقيقات إلى أن تقديرات الشاباك قبل السابع من أكتوبر كانت تستبعد استعداد حماس لشن هجوم واسع النطاق، مما أثّر على قدرته في اتخاذ قرارات استباقية. ويرى محللون أن هذه الإخفاقات الأمنية قد تؤثر على آليات العمل الاستخباراتي مستقبلاً، في ظل تقييم شامل للأحداث التي شهدتها المنطقة.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين