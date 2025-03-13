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رابط الأونروا لتحديث بيانات المستفيدين من خدماتها في قطاع غزة

13 مارس 2025 . الساعة 10:27 بتوقيت القدس
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رابط الأونروا لتحديث بيانات المستفيدين من خدماتها في قطاع غزة 

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن إطلاق نظام إلكتروني جديد يهدف إلى تسهيل عملية تسجيل وتحديث بيانات المستفيدين من خدماتها. 

يأتي هذا النظام في إطار جهود الأونروا المستمرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

يتيح النظام الإلكتروني للمستفيدين إمكانية القيام بالعديد من الإجراءات، بما في ذلك:

 - تعديل البيانات الأساسية: مثل رقم الجوال، ومحافظة السكن، والمنطقة، والمأوى، والمندوب، وأقرب نقطة توزيع لاستلام المساعدة.

 - تعديل بيانات أفراد الأسرة: إضافة أفراد جدد، أو تعديل/حذف بيانات أفراد مسجلين مسبقًا.

يمكن للمستفيدين الوصول إلى النظام الإلكتروني عبر الرابط التالي: اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #خدمات الأونروا

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