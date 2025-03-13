لهذه الأسباب نقلت السلطات الأمريكية الطالب المُعتقل محمود خليل إلى لويزيانا.. فريق الدِّفاع يكشف

طالبت عائلة محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا والمعتقل من قبل السلطات الأمريكية، بإطلاق سراحه فورًا.

وقالت زوجة محمود في بيان قرأته محامية من فريق الدفاع عنه، أمس الأربعاء، إن زوجها اختطف من المنزل، و”من المعيب أن تواصل سلطات الولايات المتحدة احتجازه بسبب موقفه”.

وأشارت إلى أن اختفاء محمود دمر حياة الأسرة، و”تسبب في حالة من انعدام اليقين”.

ومن جانبه، قال رمزي قاسم، أحد أعضاء فريق الدفاع، إن “ما حدث مع محمود خليل أمر مشين بالنسبة لأي شخص يؤمن بحرية التعبير في الولايات المتحدة”.

وأضاف قاسم أن خليل “مقيم شرعي وقانوني في الولايات المتحدة”، واعتقل لأنه “انتقد ما يحدث في قطاع غزة وانتقد الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية”.

وقال إن “السلطات نقلت خليل إلى لويزيانا في إجراء انتقامي لمنعه من الوصول إلى محاميه وسلب حقوقه القانونية”، مشيرًا إلى أنهم تقدموا بطلب إلى المحكمة من أجل إعادته إلى نيويورك.

وأكد محامو خليل أنه لا يوجد لديه سجل إجرامي، ولم يكن ليؤهل للحصول على تأشيرة أو بطاقة إقامة دائمة لو كان لديه سجل إجرامي.

وصرح محاميه في سجلات المحكمة بأنه طالب دراسات عليا، يُحضّر حاليًا لنيل درجة الماجستير في الإدارة العامة من كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، حيث ينتمي أكثر من نصف الطلاب إلى دول أخرى. وأنهى دراسته في كانون الأول/ديسمبر، وكان من المقرر تخرجه في أيار/مايو. ووصل بتأشيرة طالب عام 2022، وتزوج من مواطنة أميركية عام 2023، وحصل على الإقامة الدائمة عام 2024.

واعتقلت سلطات الهجرة الأمريكية خليل، وهو طالب فلسطيني مقيم في الولايات المتحدة، بسبب مشاركته في مظاهرات الطلاب التي شهدتها جامعة كولومبيا في نيويورك العام الماضي، رفضا لحرب الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وكان خليل عضوًا في فريق الطلاب المفاوض مع مسؤولي الجامعة للمطالبة بوقف التعاون مع "إسرائيل" احتجاجًا على الحرب.

وبعد اعتقال محمود خليل، يوم السبت، قدّم العميل الخاص المشرف على إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، تيموثي موران، في نيويورك، إلى خليل إشعارًا بالمثول أمام محكمة هجرة اتحادية داخل مركز احتجاز في لويزيانا. ونصّ الإشعار على إمكانية ترحيله استنادًا إلى المادة 237 من قانون الهجرة والجنسية، التي تنص على أن "لدى وزير الخارجية أسباب معقولة للاعتقاد بأن وجودك أو أنشطتك في الولايات المتحدة قد يكون له عواقب وخيمة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة". رفض خليل التوقيع على الوثيقة.

وكتب الرئيس دونالد ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” إن اعتقال خليل “هو أول اعتقال من بين اعتقالات كثيرة قادمة”، مضيفا أن وجود خليل في الولايات المتحدة “يخالف مصالح السياسة الوطنية والخارجية”.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات