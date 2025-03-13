تسجيل مساعدات إنسانية للنازحين في شمال غزة عبر جمعية تطوير الأسرة الخيرية

أعلنت جمعية تطوير الأسرة الخيرية عن فتح باب التسجيل للحصول على مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين في مناطق شمال قطاع غزة، وتشمل هذه المناطق بيت حانون، جباليا، بيت لاهيا، وحي التفاح.

تهدف هذه المبادرة إلى توفير الدعم اللازم للأسر التي تضررت بشدة نتيجة للأوضاع الراهنة، وذلك من خلال تقديم مساعدات عينية ونقدية تلبي الاحتياجات الأساسية.

تم تصميم نموذج التسجيل لضمان توزيع المساعدات بشكل عادل وشفاف، وندعو جميع الأسر النازحة في المناطق المذكورة إلى المسارعة بتسجيل بياناتهم وتحديثها لضمان وصول الدعم إليهم في أقرب وقت ممكن.

البيانات المطلوبة للتسجيل:

- اسم رب الأسرة.

- رقم الهوية.

- اسم الزوجة.

ملاحظات هامة:

- سيتم التواصل مع المستفيدين مباشرةً عند توفر المساعدات، وذلك حسب الحي السكني.

- التسجيل مخصص فقط للأسر النازحة في المناطق المحددة.

رابط التسجيل:

- للتسجيل في المساعدات الإنسانية، يرجى ملء النموذج الإلكتروني عبر الرابط التالي: اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين