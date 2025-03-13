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مقرر أممي: منع "إسرائيل" وصول المساعدات الإنسانيَّة إلى غزة استمرار لجرائم الإبادة الجماعيَّة

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مقرر أممي: منع "إسرائيل" وصول المساعدات الإنسانيَّة إلى غزة استمرار لجرائم الإبادة الجماعيَّة

13 مارس 2025 . الساعة 09:13 بتوقيت القدس
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مقرر أممي: منع "إسرائيل" وصول المساعدات الإنسانيَّة إلى غزة استمرار لجرائم الإبادة الجماعيَّة

أكد  مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، أنَّ استمرار "إسرائيل" في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة هو استمرار لجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح فخري في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، أن "إسرائيل" ترفض مجددًا المساعدات الإنسانية في غزة، وأن العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زال يتصاعد.

وذكر أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تواصل عملها رغم الضغوط والعراقيل الإسرائيلية.

وشدد على أهمية مساعدة الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة، مبينا أن "إسرائيل" تجوّع أهالي غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وأضاف: "هذه أسرع عملية تجويع في التاريخ الحديث".

ودعا فخري المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على "إسرائيل" واسعة النطاق تشمل العديد من المجالات من الاقتصاد إلى الدبلوماسية.

ومطلع مارس/ آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت "إسرائيل" مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها.

المصدر / وكالات
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#إغلاق معابر غزة #طوفان الأقصى #الإبادة الجماعية في غزة

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