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داعيةً لإلزام الاحتلال بتطبيق اتّفاق وقف إطلاق النَّار"

حماس: تصريحات ترامب تراجعٌ مرحَّب به بشأن تهجير أهالي غزَّة

13 مارس 2025 . الساعة 08:43 بتوقيت القدس
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حماس: تصريحات ترامب تراجع مرحَّب به بشأن تهجير أهالي غزَّة

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعتبر تراجعًا عن المخطّط الذي طرحه سابقًا حول تهجير أهالي قطاع غزَّة.

وعدَّ قاسم في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، تصريحات ترمب تراجعًا مرحَّب به، داعيًا لاستكمال هذا الموقف بإلزام الاحتلال بتطبيق كل اتفاق وقف إطلاق النار.

كما دعا الرئيس الأمريكي إلى عدم الانسجام مع رؤية اليمين الصهيوني المتطرف، موضحًا أن تلك الرؤية تضر بمصالح الشعب الفلسطيني.

وقال ترامب، مساء أمس الأربعاء، إنه لا أحد سيطرد أحدًا من غزة أوإجبارهم على المغادرة، في تراجع واضح عن اقتراحه الذي كان يقضي بتهجير نحو مليوني فلسطيني من القطاع.

وأكد ترامب، خلال كلمة له في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء أيرلندا، مايكل مارتن، إنه لا أحد يريد طرد سكان غزة، وأنه يعمل بجد على حل مشكلة قطاع غزة مع "إسرائيل".

وكان المقترح يهدف إلى إعادة إعمار القطاع، في إطار خطة وصفها ترامب بأنها “ريفيرا الشرق الأوسط”، وهو ما لاقى رفضاً واسعاً على الصعيدين العربي والعالمي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #تصريحات ترمب

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