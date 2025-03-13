"بينهم أسرى مُحرَّرون وسيدةٌ مسنَّة".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون وسيدة مسنة من مدينة البيرة.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 12 أسيرًا محررًا من مدينة الخليل، عقب دهم وتفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وقالت مصادر محلية، إنَّ قوات الاحتلال أعادت اعتقال كلًا من: عبد الهادي أبو خلف، ضرار أبو منشار، علي دوفش، فتحي الجولاني، علاء عاصم الجعبري، أيمن الجنيدي، قيدار غيث، عبد العظيم النتشة، بلال أبو رميلة، علي زيدان أبو ماضي، جواد الجعبري، يوسف رفاعية.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدينة وبلدات الخليل لليوم الثالث على التوالي طالت عشرات بينهم شيوخ وأطفال وأسرى محررون.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، السيدة فضيلة يوسف عليان (66 عامًا)، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلتها في حي أم الشرايط بمدينة البيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة.

في بيت لحم، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 6 مواطنين أصيبوا في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة حوسان غرب بيت لحم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم دهيشة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، وسط مواجهات مع الفلسطينيين.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي، عرابة وقباطية، جنوب جنين وسط اقتحامات للمنازل، وتحقيق ميداني مع عشرات الفلسطينيين.

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات وقطعت التيار الكهربائي عن أحياء عدة في بلدة عرابة. وفي بلدة قباطية، تواصل قوات الاحتلال تجريف عدد من الشوارع وتدمير أجزاء من البنية التحتية وسط حملة اعتقالات.

وفي نابلس قالت مصادر صحفية، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة برقة غرب المدينة.