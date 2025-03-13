حماس: عملية "سلفيت" ردٌّ على عدوان الاحتلال ضدَّ شعبنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ عملية إطلاق النار التي وقعت قرب سلفيت بالضفة الغربية مساء أمس الأربعاء، هي رسالة جديدة يسطرها أبناء شعبنا ومقاومينا الأحرار، في سياق الرد المستمر على ما يرتكبه الاحتلال المجرم من عدوان غاشم على شعبنا خاصة في شمال الضفة الغربية.

وشددت حماس في تصريح صحفي، على أنّ المقاومة لن تهدأ طالما استمر الاحتلال وجرائمه.

ودعت لمزيد من العمليات الموجعة ضد الاحتلال، وإرباك حساباته، وتوحيد الصفوف نحو تصعيد المقاومة وديمومتها حتى دحر الاحتلال والعدوان الصهيوني.

وأمس الأربعاء، أُصيب مستوطن إسرائيلي بجروح وُصفت بـ "الخطيرة"، في عملية إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني بالقرب من المنطقة الصناعية في مستوطنة "أريئيل" المقامة على أراضي سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، قبل أن ينسحب المنفذ من المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين