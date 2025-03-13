فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نساء غزة وتحضير السحور.. معاناة يومية في ظلام الحصار والعدوان

إصابة مستوطن بعمليَّة إطلاق نار قرب مستوطنة "أريئيل" في سلفيت

ترامب يتراجع عن خطته.. ويؤكد: لا أحد سيطرد أحدًا من غزَّة

من الفشل إلى المماطلة... كيف دفع نتنياهو واشنطن للحوار مع حماس؟

تقارير عبريَّة: مكتب نتنياهو لجأ لمكائد سياسية لعرقلة صفقة تبادل الأسرى

شهادات جديدة.. أسرى من غزة يروون بشاعة التَّعذيب في معسكر "سدي تيمان"

65 ألف مصلّ أدَّوا صلاتي العشاء والتَّراويح في المسجد الأقصى

"أمن المقاومة" يكشف تفاصيل ضبط أجهزة تجسس مموَّهة في مناطق بغزة

خبير لـ"فلسطين": إغلاق الاحتلال المعابر ينذر بمخاطر بيئية متزايدة

حماس تشيد باستئناف "أنصار اللَّه" عمليَّاتها ضدَّ السُّفن الإسرائيليَّة

"المُقاومة لن تهدأ طالما استمرَّ الاحتلال"

حماس: عملية "سلفيت" ردٌّ على عدوان الاحتلال ضدَّ شعبنا

13 مارس 2025 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
...
حماس: عملية "سلفيت" ردٌّ على عدوان الاحتلال ضدَّ شعبنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ عملية إطلاق النار التي وقعت قرب سلفيت بالضفة الغربية مساء أمس الأربعاء، هي رسالة جديدة يسطرها أبناء شعبنا ومقاومينا الأحرار، في سياق الرد المستمر على ما يرتكبه الاحتلال المجرم من عدوان غاشم على شعبنا خاصة في شمال الضفة الغربية.

وشددت حماس في تصريح صحفي، على أنّ المقاومة لن تهدأ طالما استمر الاحتلال وجرائمه.

ودعت لمزيد من العمليات الموجعة ضد الاحتلال، وإرباك حساباته، وتوحيد الصفوف نحو تصعيد  المقاومة وديمومتها حتى دحر الاحتلال والعدوان الصهيوني.

وأمس الأربعاء، أُصيب مستوطن إسرائيلي بجروح وُصفت بـ "الخطيرة"، في عملية إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني بالقرب من المنطقة الصناعية في مستوطنة "أريئيل" المقامة على أراضي سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، قبل أن ينسحب المنفذ من المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #عملية سلفيت #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة