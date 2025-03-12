إصابة مستوطن بعمليَّة إطلاق نار قرب مستوطنة "أريئيل" في سلفيت

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أفادت تقارير أولية بإصابة مستوطن بجراح متوسطة الخطورة، من جراء تعرضه لإطلاق نار قرب مستوطنة “أرئيل” المقامة على أراضي سلفيت في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن مقاوم أطلق النار تجاه مستوطن قرب مستوطنة “أرئيل”، ما أدى لإصابته بجراح خطرة وانسحاب المنفذ بسلام.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى مكان عملية إطلاق نار، ونصبت حواجز وكثفت من تواجدها بحثاً عن منفذ عملية إطلاق النار.

كما أغلقت قوات الاحتلال بوابة بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، عقب عملية إطلاق النار، فيما دعا ناشطون إلى مسح تسجيلات الكاميرات منعاً لوصول الاحتلال للمنفذ.

وأقامت قوات الاحتلال حواجز على الطرقات المحيطة بموقع إطلاق النار في أريئيل، فيما استعانت بمسيّرات وطائرة مروحية في عمليات البحث.





يتبع..