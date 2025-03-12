ترامب يتراجع عن خطته.. ويؤكد: لا أحد سيطرد أحدًا من غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، إنه لا أحد سيطرد أحدًا من غزة و إجبارهم على المغادرة، في تراجع واضح عن اقتراحه الذي كان يقضي بتهجير نحو مليوني فلسطيني من القطاع.

وأكد ترامب، خلال كلمة له في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء أيرلندا، مايكل مارتن، مساء اليوم الأربعاء، إنه لا أحد يريد طرد سكان غزة أنه يعمل بجد على حل مشكلة قطاع غزة مع "إسرائيل".

وكان المقترح يهدف إلى إعادة إعمار القطاع، في إطار خطة وصفها ترامب بأنها “ريفيرا الشرق الأوسط”، وهو ما لاقى رفضاً واسعاً على الصعيدين العربي والعالمي، في حين لقي الترحيب من قبل إسرائيل.