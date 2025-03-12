حكومة الاحتلال تشرعن مستوطنة " أدوريم " بمدينة الخليل

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

شرعت حكومة الاحتلال، اليوم الأربعاء، البؤرة الاستيطانية "أدوريم" جنوبي مدينة الخليل الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة 14 العبرية، أنه بعد مرور 8 سنوات على وضع حجر الأساس لإنشاء مستوطنة أدوريم، شرّعت الحكومة الإسرائيلية المستوطنة، على أن يتم الاعتراف بها رسميا نهاية عام 2025.

وتعود أراضي مستوطنة "أدوريم" إلى عائلات من دورا، صادرتها إسرائيل في سبعينيات القرن الماضي، وأقامت عليها القاعدة العسكرية "أدوريم".

ومن شأن القرار الجديد التعامل مع البؤرة كمنشأة "قانونية"، ويتيح ذلك تشييد بنية تحتية داخلها، وإنشاء رياض أطفال وعيادات ومدارس ومتنزهات، مما يؤدي إلى مصادرة المزيد من الأراضي في محيطها تحت ذريعة "المنفعة العامة".

وبعد إخلائها من الجيش عام 2010، أنشأ المجلس الاستيطاني "جبل الخليل" فيها مركز طوارئ إقليميا، وانتقل مستوطنون بعدها للسيطرة عليها والإقامة فيها.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف تل أبيب التوسع الاستيطاني، ضمن تحركات متسارعة لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.

وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية بوجود نحو 694 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

المصدر / فلسطين أون لاين