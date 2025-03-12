حماس تشيد باستئناف "أنصار اللَّه" عمليَّاتها ضدَّ السُّفن الإسرائيليَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها، قرار استئناف القوات المسلحة اليمنية عملياتها ضد السفن الصهيونية، وذلك بعد انتهاء المهلة المعلنة من قائد "أنصار الله" السيد عبد الملك الحوثي، ردًا على استمرار الاحتلال في إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء إلى قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إن إعلان القوات المسلحة اليمنية استئناف عملياتها ضد سفن العدو الصهيوني في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، يعبر عن الموقف الأصيل للشعب اليمني وقيادته، والالتزام الحقيقي في دعم وإسناد الشعب اليمني لشعبنا الفلسطيني ومقاومته، كما يشكل ضغطًا حقيقيًا لكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.

ودعت حماس، شعوب الأمة وأحرار العالم إلى تصعيد التحركات الفاعلة للضغط على الاحتلال الصهيوني وداعميه، حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار عن غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى شعبنا المحاصر.

أعلنت "أنصار الله" الحوثيين اليمنية، استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية أو المتجهة للاحتلال من البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن.

وقال المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع في بيان، إنه "في إطار الإسناد والانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء وبعد انتهاء المدة المحددة للمهلة التي منحها السيد القائد عبدالملك بدرِالدين الحوثي للوسطاء لدفعِ العدو الإسرائيلي والضغط عليه لإعادة فتحِ المعابرِ وإدخال المساعدات إلى قطاعِ غزة ونظرا لعدمِ تمكنِ الوسطاء من تحقيق ذلك فإنّها تعلن استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بـالبحرينِ الأحمر والعربي وكذلك باب المندب وخليج عدن".

وأكد سريع، أن "أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظرِ سوف تتعرض للاستهداف في منطقة العمليات المعلن عنها".

وأشار إلى أن هذا الحظر "يستمر حتى إعادة فتح المعابر إلى قطاعِ غزة ودخول المساعداتِ والاحتياجات من الغذاء والدواءِ".

وأكدت "أنصار الله" أنها ستكون "إلى جانب المقاومة الفلسطينية الباسلة".