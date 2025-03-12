عقوبات تنتظر الأهلي بعد انسحابه أمام الزمالك بالدوري المصري

يواجه النادي الأهلي تداعيات خطيرة بعد انسحابه من مباراته أمام الزمالك في الدوري المصري، حيث تنص لوائح اتحاد الكرة المصري على فرض عقوبات صارمة في حال الانسحاب خلال المرحلة النهائية من المسابقة.

ووفقًا للوائح، فإن الأهلي مهدد بالهبوط للدرجة الأدنى في الموسم المقبل، إلى جانب حرمانه من المشاركة في البطولة لمدة موسمين، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ20 مليون جنيه.

كما يُلزم النادي المنسحب بتحمل الخسائر المترتبة على انسحابه، والتي تشمل فقدان العوائد المالية من عقود البث والإعلانات والرعاية، بالإضافة إلى أي نفقات تنظيمية للمباريات التي سبقت انسحابه.

وفيما يخص النتائج والنقاط، فستُحتسب كافة الأهداف والنقاط التي سجلها وتلقاها الفريق خلال المرحلة الأولى، في حين تُلغى جميع نتائجه في المرحلة النهائية حتى لحظة انسحابه.

وينتظر الوسط الرياضي تطورات الموقف الرسمي من اتحاد الكرة، وسط ترقب لجلسات الحسم التي ستحدد مصير الأهلي في المسابقة.

المصدر / وكالات