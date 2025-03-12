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أطباء بلا حدود تطالب (إسرائيل) بوقف العقاب الجماعي لفلسطينيي غزة

12 مارس 2025 . الساعة 12:57 بتوقيت القدس
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أرشيفية

طالبت منظمة أطباء بلا حدود سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى "التوقف عن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة حرب".

ودانت المنظمة الدولية اليوم الأربعاء في بيان بشدة، الحصار الإسرائيلي الذي يحرم الفلسطينيين في غزة من الخدمات الأساسية والإمدادات الحيوية.

وأوضحت المنظمة، أنه لا ينبغي على سلطات الاحتلال أبداً استخدام المساعدات الإنسانية كـ"ورقة مساومة".

وأشار بيان المنظمة إلى أن كوادر المنظمة سلَّمت آخر 3 شاحنات محملة بالإمدادات الطبية إلى غزة في 27 فبراير/ شباط الفائت.

ولفت إلى أنها تحاول زيادة أنشطتها وخاصة في شمال غزة.

وانتهجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ اليوم الأول لعدوانها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 سياسة الحصار والتجويع، وذلك كأحد أذرع وأركان السياسة العقابية المنفذة ضد أكثر من مليوني إنسان في القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبر كرم أبو سالم وحاجز بيت حانون "إيرز" لليوم الحادي عشر على التوالي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#إسرائيل #عقاب جماعي #أطباء بلا حدود #تجويع غزة

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