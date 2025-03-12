خلال جلسة محاكمته.. نتنياهو يفقد أعصابه ويصرخ في وجه القضاة

قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد أعصابه خلال جلسة محاكمته، وصرخ في وجه القضاة وقال "لقد جعلوا حياتي بائسة".

وبحسب القناة ذاتها، فقد طرق نتنياهو على المنصة في المحكمة، وقال لدي الحق في الحصول على بضع دقائق للدفاع عن نفسي.

وبدأت اليوم الجلسة الـ17 لمحاكمة نتنياهو ضمن جلسات الإدلاء بشهادته في قضايا فساد.

3 قضايا منفصلة

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة، تُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000.

وتشمل التهم تلقي هدايا ثمينة مقابل تقديم مزايا تنظيمية ودعم دبلوماسي لرجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى التلاعب بالتغطية الإعلامية لصالحه.

وأدت تلك القضايا إلى سنوات من الاضطرابات السياسية في (إسرائيل)، وصعّبت تشكيل أغلبية مستقرة في "الكنيست"، وأسفرت عن إجراء 5 انتخابات في أقل من 4 سنوات.

المصدر / فلسطين أون لاين