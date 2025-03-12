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الاحتلال يعتقل 3 شقيقات أمَّهات غرب الخليل

12 مارس 2025 . الساعة 11:31 بتوقيت القدس
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الاحتلال يعتقل 3 شقيقات أمَّهات غرب الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، ثلاث أمهات شقيقات من عائلة الزهور في بلدة بيت كاحل شمالي غربي الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال والد المعتقلات عبد المهدي الزهور، إنّ "الاحتلال داهم منازل عائلات بناته الثلاث في بلدة بيت كاحل، واعتقلهن بعد التنكيل بهن والعبث بمحتويات منازلهن، وهن إيمان (36 عامًا) وإيناس (25 عامًا) وأفنان (23 عامًا)، وجميعهن أمهات".

وفي هذا السياق، أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة الانتقام بحق الأسيرات الفلسطينيات في سجونها والتي تشمل كل جوانب حياتهن بما فيها حقوقهن الدنيا التي نصت عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كافَّة.  

وتعتقل قوات الاحتلال في سجونها 21 أسيرة فلسطينية بينهنّ طفلة، و12 أمًا؛ إذ يواجهن جرائم مُمنهجة ومنظمة تصاعدت منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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#الأسيرات الفلسطينيات #طوفان الأقصى

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