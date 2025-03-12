الاحتلال يواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الحادي عشر

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبري كرم أبو سالم ومعبر بيت حانون "إيرز" لليوم الحادي عشر على التوالي.

وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، إغلاق معبر كرم أبو سالم ووقف تدفق المساعدات والبضائع إلى القطاع بزعم رفض حركة حماس تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق والاستجابة لمقترح المبعوث الأميركي للمنطقة ستيف ويتكوف.

وحذرت مؤسسات حكومية وأممية من عودة التجويع إلى صفوف السكان إذا ما استمر قرار إغلاق المعبر ساريًا.

وانتهجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ اليوم الأول لعدوانها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 سياسة الحصار والتجويع، وذلك كأحد أذرع وأركان السياسة العقابية المنفذة ضد أكثر من مليوني إنسان في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين