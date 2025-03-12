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"قدمنا مرونة وتعاملنا بإيجابية في مختلف محطات التَّفاوض"

حماس: ننتظر خطواتٍ جديدة من مفاوضات الدَّوحة للمضيِّ نحو تطبيق المرحلة الثَّانية من الاتِّفاق

12 مارس 2025 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
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حماس: ننتظر خطواتٍ جديدة من مفاوضات الدَّوحة للمضيِّ نحو تطبيق المرحلة الثَّانية من الاتِّفاق

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع، إنّ الاحتلال تنصَّل من اتفاق وقف إطلاق النار بشكلٍ يتناقض مع الإرادة الدولية وجهود كل الوسطاء لتثبيت الاتفاق وإنهاء الحرب .

وأكد القانوع في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنّ حماس قدمت مرونة وتعاملت بإيجابية في مختلف محطات التفاوض وهي على ذلك لإلزام الاحتلال بالاتفاق وإنجاز مطالب شعبنا.

وأوضح، أن الحركة تنتظر خطوات جديدة من مفاوضات الدوحة للمضي نحو تطبيق المرحلة الثانية واستئناف إدخال المساعدات وضمان إنهاء الحرب.

وأمس الثلاثاء، أعلنت حماس بدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار، داعية الوسطاء إلى ممارسة كل الضغوط على نتنياهو وحكومته للالتزام بشروط وقف إطلاق النار.

وأعربت الحركة، عن أملها في أن تسفر هذه الجولة عن تقدم ملموس نحو بدء المرحلة الثانية من المفاوضات، مما يمهد الطريق لوقف العدوان، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وإتمام صفقة تبادل الأسرى.

ومطلع مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يومًا، في حين تنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى "الإسرائيليين" في غزة، دون استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.

وفي المقابل، تؤكد حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام الاحتلال بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية التي تشمل انسحابًا "إسرائيليا" من القطاع ووقفا كاملا للحرب.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #اتفاق وقف إطلاق النار #طوفان الأقصى

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